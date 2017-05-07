Beşiktaş-fenerbahçe Maçının Ardından Arbede Çıktı: 1 Yaralı

Kocaeli'de Sportoto Süper Lig de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ardından iki grup taraftar arasında arbede çıktı.

Kocaeli'de Sportoto Süper Lig de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ardından iki grup taraftar arasında arbede çıktı. Çıkan arbede sonucunda 1 kişi yaralandı.

Sportoto Süper Ligin 30. haftasında oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe maçı 1-1 berabere bitti. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dev derbiyi izleyemeye gelen iki grup taraftarı arasında arbede çıktı. Çıkan arbede sonucunda bir Fenerbahçe taraftarı hafif yaralandı. Tekmelerin havada uçuştuğu arbedeyi polis ekipleri ve vatandaşlar ayırdı. İki taraftar grubunun dağılmasıyla birlikte olaylar sona erdi.