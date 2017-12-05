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Beşiktaş, Fenerbahçe Ve Galatasaray Pfdk’ya Sevk Edildi

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Beşiktaş, Fenerbahçe Ve Galatasaray Pfdk’ya Sevk Edildi
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı. PFDK'ya yapılan sevkler şu şekilde:

"Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü futbolcusu Aytaç Kara'nın 02.12.2017 tarihinde oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe Kulübü'nün 02.12.2017 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor-Göztepe Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 02.12.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş-Galatasaray Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü idarecisi Ahmet Nur Çebi'nin aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 05.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 02.12.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş -Galatasaray Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Atiker Konyaspor Kulübü'nün 03.12.2017 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Bursaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Bursaspor Kulübü'nün 03.12.2017 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Bursaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 03.12.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü görevlisi Baran Bojnak'in 04.12.2017 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 05.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kayserispor Kulübü futbolcusu Deniz Türüç'ün 04.12.2017 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 05.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Kayserispor Kulübü futbolcusu Silviu Lung'un 04.12.2017 aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 05.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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