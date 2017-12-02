Beşiktaş Galibiyet Hasretine Son Verdi

Ligin 14. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek, ligde 2 hafta sonra galibiyet...

Ligin 14. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek, ligde 2 hafta sonra galibiyet almış oldu.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-0'lık sonuçla devirdi. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, ligde 2 hafta sonra galibiyeti tatmış oldu. Ligin 11. haftasında deplasmanda alınan Göztepe galibiyeti sonrası 12. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor ile 13. haftada ise Evkur Yeni Malatyaspor karşısında golsüz beraberlikle 1 puana razı olan Kartal, 14. haftada Vodafone Park'ta Galatasaray'a karşı galibiyet hasretine son verdi. Sarı-kırmızılı ekibe karşı 46. dakikada golcü oyuncu Cenk Tosun ile öne geçen siyah-beyazlılar, Sırp savunma oyuncusu Tosic ile 70. dakikada farkı ikiye çıkaran golü buldu. Son dakikalarda Negredo ile gol bulan Beşiktaş, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Ligde iki hafta sonra 3 puana 3 golle ulaşan Kartal, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı devirerek, ligdeki puanını 26'ya yükseltmiş oldu.