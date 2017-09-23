Beşiktaş, Gol Suskunluğunu Bozdu

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, Kadıköy'de 3 maç sonra gol attı.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, Kadıköy'de 3 maç sonra gol attı.

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Alınan bu skorla siyah-beyazlılar, Kadıköy'deki gol suskunluğunu bozdu. Beşiktaş, 3 maç sonra Ülker Stadyumu'nda gol atmış oldu. Mücadelenin 87. dakikasında takımının tek golünü kaydeden Ryan Babel, golüyle Ülker Stadyumu'nda 3 maçlık gol orucunu da bozmuş oldu.