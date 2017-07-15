Beşiktaş Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'ndeki anma etkinliklerine katılmasından dolayı antrenman, teknik direktör yardımcısı Şeref Çiçek yönetiminde gerçekleşti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve kanat organizasyonu yapan siyah-beyazlı oyuncular, idmanı yarı sahada yapılan çift kale maç ile devam ettirdi. Beşiktaş, akşam antrenmanını açma germe hareketleriyle tamamlarken, kaleci Denys Boyko çift kale maç esnasında Tosic ile çarpışarak hafif sakatlık geçirdi ve maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Ukraynalı kalecinin durumunun ciddi olmadığı bilgisi alınırken, takıma bu sabah yapılan idmanda katılan Brezilyalı oyuncu Talisca ve Gökhan Gönül takımdan ayrı sahada yapılan bireysel kondisyon koşuları ile çalışmayı tamamladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşen anma programına katılan kaleci Tolga Zengin, sakatlığından dolayı Almanya'da tedavi olan Gökhan Töre'nin yanı sıra izinli olan Pepe ve Quaresma antrenmana katılmadı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın 18.00'de Hollanda 3. Lig ekiplerinden Fortuna Sittard ile yapacağı hazırlık maçı ile devam edecek.