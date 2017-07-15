  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
  • İzmir 33 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Beşiktaş Hazırlıklarını Sürdürdü

» »
Beşiktaş Hazırlıklarını Sürdürdü
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'ndeki anma etkinliklerine katılmasından dolayı antrenman, teknik direktör yardımcısı Şeref Çiçek yönetiminde gerçekleşti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve kanat organizasyonu yapan siyah-beyazlı oyuncular, idmanı yarı sahada yapılan çift kale maç ile devam ettirdi. Beşiktaş, akşam antrenmanını açma germe hareketleriyle tamamlarken, kaleci Denys Boyko çift kale maç esnasında Tosic ile çarpışarak hafif sakatlık geçirdi ve maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Ukraynalı kalecinin durumunun ciddi olmadığı bilgisi alınırken, takıma bu sabah yapılan idmanda katılan Brezilyalı oyuncu Talisca ve Gökhan Gönül takımdan ayrı sahada yapılan bireysel kondisyon koşuları ile çalışmayı tamamladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşen anma programına katılan kaleci Tolga Zengin, sakatlığından dolayı Almanya'da tedavi olan Gökhan Töre'nin yanı sıra izinli olan Pepe ve Quaresma antrenmana katılmadı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın 18.00'de Hollanda 3. Lig ekiplerinden Fortuna Sittard ile yapacağı hazırlık maçı ile devam edecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Er Meydanı’nda Başpehlivanlık İkinci Tur Güreşleri Sona Erdi15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:38
  • Tuna Altuna’dan Büyük Zafer15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:28
  • Ali Gürbüz, 2’ncı Turda Rakibiyle Uzun Süre Güreş Tuttu15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:18
  • Recep Kara, Rakibini Kısa Sürede Yere Serdi15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:03
  • Udoh’dan Veda Mesajı15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:43
  • Dünyaca Ünlü Warfare Savunma Sanatları Ustası Dk Yoo, Turistlere Savunma Tekniği Öğretti15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:33
  • Er Meydanı’nda Başpehlivanlar, İkinci Tur Kura Çekimini Yaptı15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:28
  • Voleybolda Kadın Milliler, Çin’e Mağlup Oldu15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:18
  • Fenerbahçe’de Hazırlıklar Sürüyor15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:03
  • Kasımpaşa’da Hazırlıklar Sürüyor15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti