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Beşiktaş Hedefi Belirledi

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Beşiktaş Hedefi Belirledi
Ligin 23. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hedef ligde evinde oynayacağı iki maçta da galibiyetle ayrılarak seri yakalamak.

Ligin 23. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hedef ligde evinde oynayacağı iki maçta da galibiyetle ayrılarak seri yakalamak. Bu seriyle birlikte asıl hedef ise 6 puanı cebe koyup şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında siyah-beyazlı takım Vodafone Arena'da Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Yarın saat 19.00'da başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

4 maçlık seri

Beşiktaş ligde bu sezon 5 maç üst üste kazanamadı. Siyah-beyazlıların en uzun galibiyet serisi 4 maç. Sadece 14 hafta boyunca ligde namağlup yoluna devam eden siyah-beyazlı takım ligin 15. haftasında ise Kasımpaşa'ya 2-1'lik skorla mağlup olarak namağlup serisini de sonlandırmıştı. Ligin 23. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile oynanacak maç ile birlikte Kara Kartal'da hedef galibiyet serisi tutturmak. Akhisar ve Galatasaray maçında alınan galibiyetlerle birlikte 6 puan hedefini tutturan Teknik Direktör Şenol Güneş de, Rize karşısında alınacak galibiyete çok önem veriyor. Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'den birer gün önce maç oynayacak olmanın avantajı da dikkate alınırken, özellikle alınacak galibiyetle zirve yarışında psikolojik baskıyı da rakiplerin üzerine atmanın önemi ön plana çıkıyor.

Yarın Vodafone Arena'da Çaykur Rizespor ile haftaya da yine evinde Kayserispor ile maç yapacak olan Beşiktaş'ın bu iki maçta da 6 puan toplaması durumunda şampiyonluk yarışında siyah-beyazlıların kritik bir eşiği atlaması da ön görülüyor.

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