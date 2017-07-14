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Beşiktaş, İncirliova’ya Spor Tesisi Kazandıracak

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Beşiktaş, İncirliova’ya Spor Tesisi Kazandıracak
İncirliova Belediye Başkanlığı ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında imzalanan protokol çerçevesinde İncirliova'ya spor kompleksi kazandırılacak.

İncirliova Belediye Başkanlığı ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında imzalanan protokol çerçevesinde İncirliova'ya spor kompleksi kazandırılacak.

Uzun zamandır kamuoyu gündeminde yer alan ve yapımı ne zaman başlanılacağı merak konusu olan tesise ilişkin İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale İle Aydın Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İbrahim Pehlivan bir araya gelerek protokol imzaladı.

İmzalanan protokol çerçevesinde Gerenkova Mahallesi'nde bulunan 3 bin 450 metrekarelik alan üzerinde idari bina, organizasyon salonu, halı saha, fitness alanı, çocuk oyun parkı, kafeterya, otopark, peyzaj çalışmalarını içinde barındıran proje en geç 01 Ağustos 2017 tarihinde başlayacak ve dört ay içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak.

İncirliova'nın her geçen gün gelişip büyüdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Gürşat Kale; İncirliova Belediyesi olarak ilçenin gelişimine katkı sağlayacak hizmet ve yatırımları gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi. Özetle şöyle konuştu;

"Bizler, İncirliova'mız için çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirirken de hiçbir siyasi ya da fikri ayırım gözetmeksizin tüm resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla iç içe olmaya onlarla birlikte çalışmaya ve ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Daha önce Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla yaptığımız protokoller çerçevesinde ilçemize çeşitli projelerin kazandırılmasını sağladık. Bugün Aydın Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sayın İbrahim Pehlivan ile imzaladığımız protokol çerçevesinde ise İncirliova'mızda bir ilki daha gerçekleştirerek dev bir spor kompleksini ilçemize kazandıracağız. Tesisimiz şimdiden ilçemize ve sporseverlere hayırlı olsun"

Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak İncirliova'ya tesis kazandırmaktan onur duyduklarını ifade eden Aydın Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İbrahim Pehlivan; "Öncelikle söz konusu projenin hayata geçirilmesi için desteklerini esirgemeyen İncirliova Belediye Başkanımız Gürşat Kale'ye teşekkür ediyorum. Böyle bir tesisi Aydın'ımıza kazandırmaktan dolayı da çok mutluyum. Şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ki bu tesis sadece Beşiktaşlılara değil, tüm sporseverlere ve halkımıza açık olacaktır" dedi.

Beşiktaş, İncirliova’ya Spor Tesisi Kazandıracak

Beşiktaş, İncirliova’ya Spor Tesisi Kazandıracak

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