  • BIST 108.667
  • Altın 153,027
  • Dolar 3,8248
  • Euro 4,5043
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 14 °C

Beşiktaş Kupa Maçı İçin İzmir’e Geldi

» »
Beşiktaş Kupa Maçı İçin İzmir’e Geldi
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında 9-0'ın rövanşında Manisaspor mücadelesi için havayolu ile İzmir'e geldi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında 9-0'ın rövanşında Manisaspor mücadelesi için havayolu ile İzmir'e geldi. Siyah-beyazlı kafile buradan karayolu ile Manisa'ya geçti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Beşiktaş, ilk maçta Vodafone Park'ta 9-0 mağlup ettiği Manisaspor ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçın ardından neredeyse turu garantileyen siyah-beyazlılar, mücadeleye yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkacak. Siyah beyazlı ekip, bugün öğle saatlerinde havayolu ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Taraftarların karşıladığı Beşiktaş kafilesi, karayolu ile Manisa'ya geçti. İlk maçta Alvaro Negredo (4), Jeremain Lens (3), Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek de Manisaspor ağlarını sarsan isimler olarak dikkat çekmişti. Bugün Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivaslı Avrupa Şampiyonuna Nazar Değdi12 Aralık 2017 Salı 12:38
  • Atiker Konyaspor, Batman Petrolspor Maçı Hazırlıklarına Başladı12 Aralık 2017 Salı 12:28
  • Işık Eyigüngör: “Avrupa’nın En İyi 3 Kadrosundan Birisine Sahibiz”12 Aralık 2017 Salı 12:23
  • Erdemli’de Halı Saha Futbol Turnuvası Sona Erdi12 Aralık 2017 Salı 12:18
  • E.yeni Malatyaspor, 5 Haftadır Galibiyete Hasret12 Aralık 2017 Salı 12:08
  • Fenerium Tavşanlı’da12 Aralık 2017 Salı 12:03
  • Tb2l Müsabakası Sağlık Görevlileri Sebebi İle Rötarlı Başladı12 Aralık 2017 Salı 11:48
  • Fıba’dan Euroleague’e Rest12 Aralık 2017 Salı 11:48
  • Kağıtsporlu Judoculardan 4 Türkiye Derecesi12 Aralık 2017 Salı 11:33
  • Zihni Engelsiz, Gönlü Efe12 Aralık 2017 Salı 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti