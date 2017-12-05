  • BIST 106.260
  • Altın 156,619
  • Dolar 3,8418
  • Euro 4,5413
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C

Beşiktaş, Leipzig Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

» »
Beşiktaş, Leipzig Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G grubu son maçında oynayacağı RB Leipzig maçı hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G grubu son maçında oynayacağı RB Leipzig maçı hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. ve son maçında yarın deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların maçın hazırlıklarını mücadelenin oynanacağı Red Bull Arena'da yaptığı son antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışması yapan siyah-beyazlılar, teknik çalışma ile idmanı noktaladı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayvalık’ta Gençlik Merkezi’nden Engelli Sporculara Jest05 Aralık 2017 Salı 19:13
  • Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 2 - Galatasaray: 305 Aralık 2017 Salı 18:43
  • Çorlu Masterler Şampiyonluk Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor05 Aralık 2017 Salı 18:18
  • Türkiye Güreş Federasyonu’nda Seçimli Genel Kurul İptal Edildi05 Aralık 2017 Salı 17:58
  • Kardemir Karabükspor, Konyaspor Hazırlıklarına Başladı05 Aralık 2017 Salı 17:53
  • Dursun Özbek: "Antrenör Değişikliği Söz Konusu Değil"05 Aralık 2017 Salı 17:23
  • Samsun Golf Sahası, Ukrayna Golf Federasyonu Başkanı’nı Şaşırttı05 Aralık 2017 Salı 16:58
  • Göztepe Maçı Biletleri Satışa Sunuldu05 Aralık 2017 Salı 16:53
  • Beşiktaş Leipzig’de05 Aralık 2017 Salı 16:53
  • Samsunspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurula Gidiyor05 Aralık 2017 Salı 16:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti