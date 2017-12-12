Beşiktaş, Manisa’da Beraberlikle Turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Grandmedical Manisaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Grandmedical Manisaspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 9-0 kazanan Beşiktaş, kupada son 16'ya kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, genç ve dinamik bir takımla oynadıklarını söyledi. Güneş, "Hırsılıydılar ve iyi de oynadılar. Fatih hocanın hırsı da oyuna yansımıştı. Güzel bir maç oldu. Bizim için de iyi bir antrenman maçı oldu. Dostane geçti. Rakibi tebrik ediyoruz. Bugüne kadar oynamayan ya da az oynayan oyuncuları oynatmaya çalıştık. Sonuç olarak 1-1 olması oyunun karşılığı diye düşünüyorum" dedi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih ile ilgili soruya yanıt veren Güneş, "Ben o maçla ilgili şu an yorum yapmayayım. Bugün bu maç bitti. Şimdi Osmanlıspor maçına hazırlanacağız. Onunla ilgili kamuoyu zaten her şeyi söylüyor ve konuşuyor. Bizim işimiz değil şu anda onu konuşmak. Zamanı gelince çalışırız" diye konuştu.

Genç oyuncuların performansıyla ilgili soruya da cevap veren Güneş, "Oyuncular elinden gelen gayreti gösterdiler. Hem bizde hem de rakipte genç oyuncular vardı. Genç oyuncular için de büyük bir şans oldu. Umarım ki gelişme gösterirler ve daha iyi yerlere gelirler" ifadelerini kullandı.

G.Manisaspor cephesi

Manisaspor Teknik Sorumlusu Hamit Cihan, kupada ilerleme gibi bir hedeflerinin olmadığını belirterek, sporcularının gerek bireysel anlamda gerekse takım anlamında en üst düzeydeki performanslarını görmek olduğunu söyledi. Cihan, "İlk müsabakadaki büyük bir farkın olmaması gerekiyordu. Bugün bu inançla arkadaşlarımıza mücadele etmeleri anlamında, takım olarak birbirleriyle yardımlaşarak oynamaları adına direktiflerimiz oldu. Arkadaşlarımız da bunları yerine getirdi. Güzel bir müsabaka olduğunun inancı içerisindeyiz. Beşiktaş'a da üç kulvarda da özellikle şampiyonlar liginde başarılar diliyoruz" dedi.