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Beşiktaş, Osmanlıspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Beşiktaş, Osmanlıspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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