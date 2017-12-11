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Beşiktaş Patlamasının Yaşandığı 22.29’da Anma Töreni Düzenlendi

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Beşiktaş Patlamasının Yaşandığı 22.29’da Anma Töreni Düzenlendi
Beşiktaş Belediyesi, 10 Aralık 2016'da Beşiktaş Şehitler Tepesi'nde gerçekleştirilen ve 39'u polis 46 kişinin şehit olduğu, 243 vatandaşın gazi olduğu...

Beşiktaş Belediyesi, 10 Aralık 2016'da Beşiktaş Şehitler Tepesi'nde gerçekleştirilen ve 39'u polis 46 kişinin şehit olduğu, 243 vatandaşın gazi olduğu terör saldırısının yaşandığı 22.29 saatinde anma programı düzenledi.

Beşiktaş Belediyesi, Şehitler Tepesi'nde 10 Aralık 2016'da gerçekleştirilen ve 39'u polis 46 kişinin şehit olduğu, 243 vatandaşında gazi olduğu terör saldırısının yaşandığı 22.29 saatinde anma programı düzenledi. Anma törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, sivil toplum kuruluşları, şehit yakınlarının yanı sıra vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan anma töreni, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar patlamanın yaşandığı şehitler tepesine çelenk bırakmasıyla devam etti. Sırasıyla Rum Ortodoks Patrikhanesi, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi, Panama Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi adına Şehitler Tepesine çelenk bırakıldı. Çelenk sonrası okunan Kuran-ı Kerim'in ardından dualar edildi. Anma töreninde ise şehit yakını bir kadının fenalaştı.

Düzenlenen anma töreninde konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, " Bundan tam 1 yıl önce, Beşiktaş - Bursaspor müsabakasının ardından gerçekleşen hain terör saldırısında çoğu gencecik evladım yaşındaki polis kardeşlerim, evlatlarımız olmak üzere 46 insanımız hayatını kaybetti. O malum olaydan çok kısa bir süre sonra yine Beşiktaş'ta, Türkiye'nin terör tarihine, makul tarihimize, yine Beşiktaş'ta yılbaşı akşamı Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısında da 25'i yabancı misafirimiz olmak üzere 39 kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce insan her iki terör saldırısında yaralandı. Ben terör saldırılarını bir kere daha huzurlarınızda şiddetle ve lanetle telin etmek istiyorum. Yaşamını yitiren şehitlerimize rahmet diliyor, onları saygı ile anıyorum" dedi.

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