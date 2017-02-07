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Beşiktaş, Quaresma İle Sözleşmesini 3 Yıl Daha Uzattı

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Beşiktaş, Quaresma İle Sözleşmesini 3 Yıl Daha Uzattı
Beşiktaş Kulübü, Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Beşiktaş Kulübü, Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alna açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Ricardo Quaresma'nın sözleşmesi 3 yıl daha uzatılmıştır.

Buna göre oyuncuya:

2017-2018 Sezonunda 2.100.000 Avro

2018-2019 Sezonunda 2.100.000 Avro

2019-2020 Sezonunda 1.750.000 Avro garanti ücret, ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir."

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