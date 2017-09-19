Beşiktaş - RB Leipzig maçı hangi gün? hangi kanalda? Şifreli kanalda mı olacak? Saat kaçta?

Beşiktaş - RB Leipzig maçı ne zaman oynanacak? Porto karşısında aldığı galibiyetle herkesi heyecanlandıran Beşiktaş - RB Leipzig maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş G grubunda mücadele edecek. İkinci maçta kendi evinde Almanya'nın RB Leipzig takımını ağırlayacak Beşiktaş puan ve puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Peki Beşiktaş RB Leipzig maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Futbol severlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın tarihi ve saati belli oldu. Porto karşısında tarihi bir galibiyet alan Beşiktaş RB Leipzig Şampiyonlar Ligi 2. grup maçı ile ilgili detaylar haberimizde...

2017 - 2018 Şampiyonlar Ligi G grubu birinci maçı Beşiktaş RB Leipzig karşılaşması 26 Eylül salı günü 21:45'de oynanacak. TRT 1'den şifresiz olarak naklen ekranlarda olacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ DİĞER MAÇ TARİHLERİ

17 Ekim Salı Monaco - Beşiktaş

1 Kasım Çarşamba Beşiktaş - Monaco

21 Kasım Salı Beşiktaş - Porto

6 Aralık Çarşamba Leipzig - Beşiktaş