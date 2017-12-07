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Beşiktaş Rekor Kırdı

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Beşiktaş Rekor Kırdı
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubundan namağlup çıkan Beşiktaş, 14 puan toplayarak en fazla puan toplayan Türk takımı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubundan namağlup çıkan Beşiktaş, 14 puan toplayarak en fazla puan toplayan Türk takımı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubunda Leipzig'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş yeni rekorların sahibi oldu. Grupta 4 galibiyet alan siyah-beyazlılar en çok maç kazana, namağlup olan takım ve 6 maçta rakip filelelere 11 gol atıp gruplarda en çok gol atan takım ünvanlarına sahip oldu. Beşiktaş böylece daha önce gruplarda 11 gol atan Fenerbahçe'yi geçmiş oldu. Siyah-beyazlılar bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdikleri bu performansla Türkiye adına önemli işlere imza atmış oldu.

Beşiktaş'ın son 16 turunda eşleşebileceği rakipleri ise şöyle: Chelsea, Real Madrid, Sevilla, Juventus, Basel, Shakhtar, Bayern Münih.

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