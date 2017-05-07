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Beşiktaş Sakata Geldi

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Beşiktaş Sakata Geldi
Beşiktaş'ta son iki haftada oynanan karşılaşmalarda maç içerisinde yaşanan sakatlıklar orta sahada problem oluşturacak gibi gözüküyor.

Beşiktaş'ta son iki haftada oynanan karşılaşmalarda maç içerisinde yaşanan sakatlıklar orta sahada problem oluşturacak gibi gözüküyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe ile 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Siyah-beyazlı takımda yaşanan sakatlık moralleri bozdu.

Atiba'nın ardından Tolgay

Fenerbahçe ile oynanan maçın 62. dakikasında sakatlanan Tolgay Arslan, uzun bir süre yerde yattı. Ardından sağlık ekiplerinin müdahalesiyle genç orta saha oyuna devam etti. Tolgay Arslan sol kasığında oluşan sakatlığın ardından yaklaşık 15 dakika oyuna devam etse de 77'ncı dakikada oyundan alınmak için yedek kulübesine işaret ederek, sahayı sol kasığını tutarak terk etti. Yıldız futbolcunun durumunun yarın yapılacak kontroller sonrası netleşeceği öğrenildi. Beşiktaş'ın geçen hafta Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta da Atiba Hutchinson sakatlanmış ve derbiyi kaçırmıştı. Atiba'nın sahalara ne zaman döneceği henüz netleşmemişken, Tolgay'ın da sakatlanmış olması siyah-beyazlı orta sahada krize yol açabilir ön görüsünü akıllara getirdi.

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