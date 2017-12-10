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Beşiktaş, Şehitler İçin Lokma Dağıttı

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Beşiktaş, Şehitler İçin Lokma Dağıttı
Vodafone Park'ta geçtiğimiz yıl yaşanan terör saldırısının 1. yılında, Beşiktaş Kulübü, şehitler için dua okutup lokma dağıttı.

Vodafone Park'ta geçtiğimiz yıl yaşanan terör saldırısının 1. yılında, Beşiktaş Kulübü, şehitler için dua okutup lokma dağıttı. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, terörle mücadelede camia olarak devletin yanında olduklarını söyledi.

Beşiktaş, şehitleri unutmadı. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından Vodafone Park'ta yaşanan bombalı saldırıda şehit olanlar için siyah-beyazlı kulüp dua okutup lokma dağıttı. Şehit olan Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'nun annesi Kadriye Uncu da anma törenine geldi ve Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'yle bir süre sohbet etti. Çebi, Kadriye Uncu'ya oğluyla gurur duyması gerektiğini belirterek, Beşiktaş camiası olarak her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Vodafone Park'ın altında bulunan Kartal Yuvası mağazası önünde dua okunurken, ardından lokma dağıtımı yapıldı.

Çebi: "Teröristler amaçlarına ulaşamayacak"

Lokma dağıtımından önce basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bundan tam 1 yıl önce Bursaspor maçına müteakip, stadımızın hemen yanında, Türkiye'nin maruz kaldığı bir terör olayı yaşadık ve 46 şehit verdik. Bu şehitlerimizin içinde Beşiktaş camiasının içinden, emniyet mensubu olan Vefa müdürümüz ve Kartal Yuvası çalışanımız Tunç arkadaşımız da şehit oldu. Diğer şehit olan arkadaşlarımızın da, bugün şehit olmalarının yıl dönümünde dua edip lokma dağıtacağız. Ülkemizin başı sağolsun, şehitlerimizin de mekanı cennet olsun. Ailelerinin acılarının bizim acımız olduğunu, onların yalnız olmadığını ve bunları unutmayacağımızı hatırlatmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu bu mücadelede devletimizin, milletimizin yanında olduğunu camiamız adına buradan açıklıyorum. Türkiye'yi yıldırmak isteyen teröristler hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Yaptıkları terör olaylarıyla aslında milletimizi birleştirdiklerini de biliyoruz. Hiçbir zaman başarılı olamayacaklarını hissettirmek zorundayız. Teröristler hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Türkiye Cumhuriyeti'nin teröre karşı mücadelesi devam edecektir ve biz de buna camia olarak destek vereceğiz. Tekrar başsağlığı diliyorum. Allah inşallah böyle şeyleri bizlere bir daha yaşatmaz. Biliyorum ki aileleri acılılar. Biz de sonuna kadar onlarla birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

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