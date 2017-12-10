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Beşiktaş Şehitleri Andı

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Beşiktaş Şehitleri Andı
Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, maç öncesi ısınmak için sahaya "10 Aralık Şehitlerimizi Saygı...

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, maç öncesi ısınmak için sahaya "10 Aralık Şehitlerimizi Saygı ve Minnetle Anıyoruz" pankartı ile çıktı.

Beşiktaş Vodafone Park çevresinde 10 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu bombalı terör saldırısının yıl dönümünde Beşiktaşlı oyuncular; ellerinde "10 Aralık Şehitlerimizi Saygı ve Minnetle Anıyoruz" pankartıyla çıktı. Siyah-beyazlı oyuncuların bu pankartı stadı dolduran futbolseverlerden alkış aldı.

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