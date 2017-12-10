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Beşiktaş Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

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Beşiktaş Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu
Beşiktaş Şehitler Tepesi'nde 39'u polis 46 kişinin şehit olduğu, 243 vatandaşın gazi olduğu terör saldırısının yıldönümünde Sinanpaşa Camii'nde...

Beşiktaş Şehitler Tepesi'nde 39'u polis 46 kişinin şehit olduğu, 243 vatandaşın gazi olduğu terör saldırısının yıldönümünde Sinanpaşa Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Beşiktaş Belediyesi tarafından Şehitler Tepesi'nde 10 Aralık 2016'da gerçekleştirilen ve 39'u polis 46 kişinin şehit olduğu, 243 vatandaşında gazi olduğu terör saldırısının yıldönümünde Sinanpaşa Camii'nde mevlid-i şerif okutuldu. Akşam namazına müteakip okutulan mevlit dua edilmesinin ardından son buldu. Mevlidin ardından cemaate mevlit şekeri dağıtıldı.

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