Beşiktaş Taraftarından Yeni Sezon Formalarına Yoğun İlgi

Beşiktaş, yeni çıkardığı formaların ilk günkü satışının geçtiğimiz sezona göre 7 kat fazla olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan konuyla ilgili açıklama şöyle:
"Beşiktaşımızın Adidas imzalı 2017-18 sezonu formaları satışa sunuldu.
Geçen yıla nazaran ilk gün 7 kat daha fazla forma satışı gerçekleştirildi.
Yeni sezon formalarımıza büyük ilgi gösteren taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederiz."
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