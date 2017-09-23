Beşiktaş Tribünü Beyaza Büründü

Fenerbahçe deplasmanında yerini alan Beşiktaş taraftarı, karşılaşmaya beyaz giyerek geldi.
Beşiktaşlı taraftarlar deplasman yasağının kalkmasının ardından ligin 6. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisindeki yerini aldı. Yaklaşık 2 bin siyah-beyazlı taraftar, Ülker Stadyumu'ndaki yerini alırken, dev derbiye beyaz tişört ve formalarıyla geldi. Klasik deplasman pankartlarını asan Beşiktaşlı taraftarlar maç boyunca takımlarını desteklediler.
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