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Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürdü

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Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürdü
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, top kontrolü ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Beşiktaş, bu gece özel uçakla Çin'in Guangzhou şehrine giderek Schalke 04 ile çarşamba günü hazırlık maçı yapacak.

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