Beşiktaş Yola Çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta Galatasaray ile oynayacağı derbi maç için stada gitmek üzere yola çıktı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta Galatasaray ile oynayacağı derbi maç için stada gitmek üzere yola çıktı.

Süper Lig'in 14. haftası büyük bir derbiye sahne olacak. Beşiktaş, sahasında bu akşam Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya kısa bir süre kala siyah-beyazlı oyuncuları ve teknik heyeti taşıyan otobüs, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden stada doğru yola çıktı. Tesis önünde bekleyen bir grup taraftar da takımlarını coşkuyla Vodafone Park'a uğurladı.