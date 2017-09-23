Beşiktaş Yönetimi Takımı Yalnız Bırakmadı

Beşiktaş yönetimi Fenerbahçe deplasmanına 8 yöneticiyle gitti.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın derbiye gitmeyeceği açıklanırken, Beşiktaşlı yöneticiler takımını Kadıköy'de yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlı kulüpten 8 yönetici Ülker Stadyumu'nda takımlarının yanında yer aldı.
Beşiktaşlı yöneticiler Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak, Hakan Özköse, Cihat Kumuşoğlu, Berk Hacıgüzeller, Emre Kocadağ ve Hüseyin Mican derbide tribündeki yerini alarak takımını yalnız bırakmadı.
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