Beşiktaş’a Coşkulu Karşılama

Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ı taraftarlar tesislerde coşkuyla karşıladı.

Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ı taraftarlar tesislerde coşkuyla karşıladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'da karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından takım otobüsü ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giden kafileyi çok sayıda taraftar coşkuyla karşıladı. Meşaleler yakıp tezahüratlarda bulunan taraftarlar, takımlarına sevgi gösterisinde bulundu. Yoğun güvenlik önemlerinin alındığı karşılamada takım otobüsü tesise güçlükle giriş yapabildi.