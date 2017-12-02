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Beşiktaş’a Coşkulu Karşılama

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Beşiktaş’a Coşkulu Karşılama
Dev derbide Galatasaray'ı 3-0 ile deviren Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Dev derbide Galatasaray'ı 3-0 ile deviren Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Süper Lig'in 14. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı Vodafone Park'ta 3-0 ile geçen Beşiktaş'ı taraftarlar tesiste yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı ekibi Cenk Tosun, Tosic ve Negredo'nun golleriyle 3-0 mağlup eden Beşiktaş, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından Nevzat Demir Tesisleri'nde coşkuyla karşılandı. Derbi sonrası soluğu Nevzat Demir Tesisleri'nde alan taraftarlar, Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüsü meşale yakarak ve tezahürat atarak karşıladı.

Siyah-beyazlıları taşıyan otobüsün güçlükle tesislere girmesinin ardından taraftarlar dağıldı.

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