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Beşiktaş’a Derbi Mağlubiyeti Desteği

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Beşiktaş’a Derbi Mağlubiyeti Desteği
Fenerbahçe'ye mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar, destek vermek için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

Fenerbahçe'ye mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar, destek vermek için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde takımı bekledi. Takıma desteklerini tezahüratlarıyla sürdüren taraftarlar, futbolcuların tesislerinden çıkışlarına kadar bekledi. Beşiktaşlı taraftarlar, ayrıca karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık ve Fenerbahçe'nin aleyhinde de sloganlar attı.

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