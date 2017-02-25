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Beşiktaş’a Derbi Öncesi Kötü Haber

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Beşiktaş’a Derbi Öncesi Kötü Haber
Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Necip Uysal, bugün yapılan antrenmanda sakatlandı.

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Necip Uysal, bugün yapılan antrenmanda sakatlandı. Sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilen siyah-beyazlı futbolcu Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisi öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Bugün yapılan antrenmanda sakatlanan Necip Uysal'ın sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi. 26 yaşındaki oyuncu, pazartesi günkü Galatasaray derbisinde oynayamayacak.

Siyah-beyazlıların konuya ilişkin resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün yapılan idmanda sakatlanan oyuncumuz Necip Uysal'ın çekilen MR sonucu sağ uyluk arka adelesinde (Biceps) Tip 3A (Grade 1) yırtık tespit edildi. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlandı."

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