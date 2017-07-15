Beşiktaş’a Dikilecek ’15 Temmuz Anıtı’nın Maketi Sergilendi

Beşiktaş Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın temel atma törenini gerçekleştirdi. Anıtın maketini...

Beşiktaş Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın temel atma törenini gerçekleştirdi. Anıtın maketini sergilendiği törende konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "Bu destanın ardında etten kemikten bedenini çelikten canavarların önüne atarak ülkesini ve milletinin özgürlüğünü koruyan 249 kardeşimizin insanımızın, vatandaşımızın şehadeti binlerce vatandaşımızın gazası vardır" dedi.

Beşiktaş Belediyesi'nce 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen 249 vatandaşın hatırasını yaşatmak adına yapılacak olan "Demokrasi Anıtı'nın temeli atıldı. Düzenlenen temel atma töreni saygı duruşu, İstiklal Marşı ve dualar eşliğinde Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Beşiktaş mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Maketi sergilenen "15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın açılış töreni 29 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilecek.

Törende konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "15 Temmuz çok önemli bir sivil direniş, bir kahramanlık örneği destanı. Bu destanın ardında etten kemikten bedenini çelikten canavarların önüne atarak ülkesini ve milletinin özgürlüğünü koruyan 249 kardeşimizin insanımızın, vatandaşımızın şehadeti binlerce vatandaşımızın gazası vardır. Türkiye'nin kalbi Beşiktaş'ta mesajları vermek ve bu kutlu direnişi bu demokrasi destanını sonsuza dek unutturmamak için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne hakim olan bu eşsiz noktada görkemli bir anıt yapma kararı verdik" dedi.

Anıtla ilgili bilgi veren Başkan Hazinedar, "Heykel formunun altındaki mermer kaidenin üç yüzünde 15 Temmuz şehitlerimizin adları yer alacak. Ay yıldızımızı gökyüzüne taşıyan 249 el 15 Temmuz şehitlerini simgeleyecek heykelin yüksekliği İstanbul'un Fethine atıfla bir tarafta 14 metre 53 santim yani 1453'ü, bir tarafta da aziz Atatürk'ün kurduğu uğruda şehitler verdiğimiz ve vermeye devam ettiğimiz cumhuriyetimizin kuruluşunu yani 19 metre 23 santim olarak gerçekleşecek. Hain darbe girişimini önlemek için sokağa çıkan ve demokrasimiz uğruna canlarını feda ederek şehit olan 249 vatandaşımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyor binlerce gazimizi saygıyla anıyorum. Şimdi sergileyeceğimiz projenin bir görseli yer alacak. Bu eşsiz eserin açılışını 29 Ekim 1923 "ü simgeleyecek şekilde yine onun yıldönümünde Cumhuriyet bayramında yine hep beraber inşallah binlerce vatandaşımızın katılımıyla açacağız. Bugün bu anlamlı açılışa katılarak destek veren tüm kardeşlerime çok teşekkür ediyorum, anlamlı olmasını diliyorum" diye konuştu.