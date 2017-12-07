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Beşiktaş’ın Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

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Beşiktaş’ın Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan son maçlar sonrası gruplardan çıkan takımlar belli olurken, Beşiktaş'ın da muhtemel rakipleri kesinleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan son maçlar sonrası gruplardan çıkan takımlar belli olurken, Beşiktaş'ın da muhtemel rakipleri kesinleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. A Grubu'nu Manchester United, B Grubu'nu Paris Saint-Germain, C Grubu'nu Roma, D Grubu'nu Barcelona, E Grubu'nu Liverpool, F Grubu'nu Manchester City, G Grubu'nu Beşiktaş, H Grubu'nu Tottenham lider olarak tamamladı. 14 puanla grubu lider tamamlayan Beşiktaş'ın 2. turda gruplarında ikinci olan muhtemel rakipleri şöyle:

Basel (A Grubu)

Bayern Münih (B Grubu)

Chelsea (C Grubu)

Juventus (D Grubu)

Sevilla (E Grubu)

Shakhtar (F Grubu)

Real Madrid (H Grubu)

Kura çekimi 11 Aralık Pazartesi günü

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimleri 11 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'de çekilecek. İkinci turda statü gereği aynı ülke takımları birbiri ile eşleyemeyecek. Bu durumda gruplarından 1. ve 2. olarak çıkan İngiliz, İspanyol, İtalyan takımları birbiriyle eşleşemeyecek.

Beşiktaş'ın da yer alacağı son 16 turunda ilk maçlar 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat, rövanş maçları ise 6-7 Mart ve 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

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