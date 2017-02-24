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Beşiktaş’ın Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

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Beşiktaş’ın Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçların ardından Son 16'ya kalan takımlar belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçların ardından Son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Türk takımlarından sadece Beşiktaş adını bir üst tura yazdırırken, Fenerbahçe ve Osmanlıspor, Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün saat 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi sonrası Beşiktaş'ın Son 16 Turu'ndaki rakibi belli olacak.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart'ta, rövanşları ise 16 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:

Olympiakos (Yunanistan)

Ajax (Hollanda)

APOEL Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Roma (İtalya)

Anderlecht (Belçika)

Manchester United (İngiltere)

Krasnodar (Rusya)

Schalke 04 (Almanya)

Kopenhag (Danimarka)

B. Mönchengladbach (Almanya)

Genk (Belçika)

Lyon (Fnansa)

Rostov (Rusya)

Gent (Belçika)

Celta Vigo (İspanya)

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