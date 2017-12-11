Beşiktaş’ın Rakibi Bayern Münih’i Tanıyalım

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih ile eşleşti.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih ile eşleşti. Siyah-beyazlılar, Alman ekibi ile en son 1997 yılında Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda karşılaşmış ve rakibiyle oynadığı iki maçı da 2-0'lık skorlarla kaybetmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda kuralar çekildi. Bu organizasyonda Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Beşiktaş da Alman panzeri Bayern Münih ile eşleşti. Sezona Ancelotti ile başlayan ancak istediği çıkışı yakalayamayan Münih, daha sonra göreve eski antrenörü Jupp Heynckes'i getirdi. Bundesliga'da geride kalan 15 karşılaşmada 11 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan kırmızı- beyazlılar, topladığı 35 puanla zirvede yer alıyor. Aynı zamanda Bayern Münih, ev sahibi olduğu maçları 75 bin kapasiteli Allianz Arena'da oynuyor.

Avrupa'ya yabancı değil

Dünya futbolunun ekol takımları arasında yer alan Bayern Münih, Avrupa'da da sürekli boy gösteriyor. 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013 senelerinde Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Almanlar, geçen sezon ise turnuvaya çeyrek finalde Real Madrid'e 2-1 ve 4-2'lik skorlarla yenilerek veda etmişti.

Münih, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında ise Devler Ligi'nde yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Beşiktaş'a iki kez rakip oldu

Bayern Münih ile Beşiktaş, kulüp tarihlerinde iki defa karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım, 1997 yılında Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele ettiği rakibiyle oynadığı iki maçı da 2-0 kaybetmişti. Kartal, bu sezon grubunu da 6 puanla 3. sırada bitirmişti.

Lige ambargo koydular

Almanya Bundesliga'ya her sezon favori olarak başlayan Bayern Münih'in tarihinde 27 lig şampiyonluğu bulunuyor. 2012-2013 sezonundan bu yana her sene mutlu sona ulaşan kırmızı-beyazlı ekip, bunun yanında 6 kez Almanya Lig Kupası'nı, 7 kez de Almanya Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

600 milyon Euro kadro değeri

Bayern Münih'in kadrosunda bulundurduğu oyuncuların toplam piyasa değeri 599 milyon Euro. Transfermarkt verilerine göre Alman devinin en pahalı oyuncusu ise 80 milyon Euro ile Robert Lewandowski. Polonyalı futbolcuyu 50 milyon Euro ile Müller ve James Rodriguez izliyor.

Münih'in Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi olan Beşiktaş'ın güncel piyasa değeri ise 114 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.