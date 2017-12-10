Beşiktaş’ın Rakibi Yarın Belli Olacak

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 14 puanla lider olarak bitiren Beşiktaş'ın rakibi yarın çekilecek olan kurayla belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 14 puanla lider olarak bitiren Beşiktaş'ın rakibi yarın çekilecek olan kurayla belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Leipzig ve Monaco'nun olduğu grubu 14 puanla namağlup lider tamamlayan Beşiktaş'ın bir sonraki turda karşılaşacağı ekip yarın belli olacak. Son 16 turuna seribaşı olarak katılacak olan siyah-beyazlıların rakibi, saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde belli olacak. Beşiktaş'ın bir sonraki turdaki muhtemel rakipleri şu şekilde: Real Madrid (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Sevilla (İspanya), Juventus (İtalya), Chelsea (İngiltere), Bayern Münih (Almanya), Basel (İsviçre). Son 16 tur maçları 13-14 Şubat - 20-21 şubat ve 6-7 Mart - 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak.