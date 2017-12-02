Beşiktaşlı Taraftarlar Galibiyeti Çarşı’da Kutladı

Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı farklı mağlup etmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar galibiyeti Çarşı'da büyük bir coşkuyla kutladı.

Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı farklı mağlup etmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar galibiyeti Çarşı'da büyük bir coşkuyla kutladı.

Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Çarşı'ya akın eden siyah-beyazlı taraftarlar saatlerce derbi galibiyetinin sevincini doyasıya yaşadı. Bazı taraftarlar halay çekerken, bazı taraftarlar da meşela yakıp, şarkılar söyledi. Taraftarlar kutlamaların ardından olaysız bir şekilde dağıldı.