Beşiktaş taraftarları, Vodafone Park'ta toplanarak Fenerbahçe derbisi için Ülker Stadyumu'na hareket etti.

Beşiktaş taraftarları, Vodafone Park'ta toplanarak Fenerbahçe derbisi için Ülker Stadyumu'na hareket etti.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Deplasmanda takımını yalnız bırakmayacak olan siyah-beyazlı taraftarlar, derbi havasına erken girdi. Stat çevresinde saatler öncesinde buluşan taraftarlar, marşlar söyleyerek maçı beklemeye başladı. Ülker Stadyumu'nda takımını desteklemek isteyen siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'ta toplandı. Yoğun güvenlik altında kimlik ve üst araması yapılan taraftarlar, otobüslere bindirildi. Daha sonra 30 otobüste yaklaşık 2 bin Beşiktaşlı taraftarlar, Kadıköy'e hareket etti.