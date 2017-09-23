Beşiktaş taraftarları, Vodafone Park'ta toplanarak Fenerbahçe derbisi için Ülker Stadyumu'na hareket etti.
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Deplasmanda takımını yalnız bırakmayacak olan siyah-beyazlı taraftarlar, derbi havasına erken girdi. Stat çevresinde saatler öncesinde buluşan taraftarlar, marşlar söyleyerek maçı beklemeye başladı. Ülker Stadyumu'nda takımını desteklemek isteyen siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'ta toplandı. Yoğun güvenlik altında kimlik ve üst araması yapılan taraftarlar, otobüslere bindirildi. Daha sonra 30 otobüste yaklaşık 2 bin Beşiktaşlı taraftarlar, Kadıköy'e hareket etti.
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