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Beşiktaşlı Taraftarlar Takımı Karşıladı

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Beşiktaşlı Taraftarlar Takımı Karşıladı
Vodafone Arena'da son saniyede kendi kalesine gol atarak Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde taraftarlar yalnız...

Vodafone Arena'da son saniyede kendi kalesine gol atarak Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde taraftarlar yalnız bırakmadı.

Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde taraftarlar karşıladı. 50 kadar siyah-beyazlı taraftar, takım otobüsünün tesislere girdiği anda meşaleler yaktı ve tezahüratlar yaptı.

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