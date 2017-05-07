Beşiktaşlı Taraftarlar Takımı Karşıladı

Vodafone Arena'da son saniyede kendi kalesine gol atarak Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde taraftarlar yalnız...

Vodafone Arena'da son saniyede kendi kalesine gol atarak Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde taraftarlar yalnız bırakmadı.

Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde taraftarlar karşıladı. 50 kadar siyah-beyazlı taraftar, takım otobüsünün tesislere girdiği anda meşaleler yaktı ve tezahüratlar yaptı.