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Beşiktaşlılar Derneğinden, Tüfad’a Ziyaret

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Beşiktaşlılar Derneğinden, Tüfad’a Ziyaret
Afyonkarahisar Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İhsan Beşer, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret etti.

Afyonkarahisar Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İhsan Beşer, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret etti.

Başkan Beşer'e ziyaretinden dernek yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. TÜFAD İl Başkanı Mustafa Keser beraberindekiler Başkan Beşer'i ağırladı. Türkiye'de antrenörlük görevini yürüten tüm antrenörlere başarılar dileyen Başkan Beşer, "Türkiye'de antrenörlük görevini yürüten herkese başarılar dilerim. Her işin zorluğu olduğu gibi antrenörlüğünde zorlukları var. Ayrıca AFJET Afyonspor'u da tebrik etmemiz gerekiyor. 4 sezonda 3 şampiyonluk birden yaşadı ve kolay olmayan bir durum. Türkiye'de bu başarının örnekleri sayılı kulüplerde var. Biz de Afyon Beşiktaşlılar Derneği olarak AFJET Afyonspor'a 2023'te hedefine ulaşması için duacıyız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜFAD İl Başkanı Mustafa Keser ise şunları söyledi:

"Afyonkarahisar'da yapılan spor alanındaki atılım son yıllarda çok büyük artışa neden oldu. Kentte futbolun yanında basketbol ve voleybolda da ulusal çapta başarılar aldı. Kentte yapılan tesisler de Türkiye'nin birçok büyükşehrinde olmayan yatırımlar. Bunların değerini bilmeliyiz ve en iyi şekilde de değerlendirmeliyiz. TÜFAD olarak bizde buraya aldığımız müsabakalarla destek vermeye çaba gösteriyoruz."

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