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Beşiktaş’ta Bariyerlere Çarparak Takla Atan Otomobil Sürücüsünü İtfaiye Kurtardı

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Beşiktaş’ta Bariyerlere Çarparak Takla Atan Otomobil Sürücüsünü İtfaiye Kurtardı
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı.

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada ağır yaralanan ve araç içerisinde sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı

Beşiktaş, Vişnezade Mahallesi, Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 05.00 sıralarında Beşiktaş'tan Kabataş istikametine seyir halinde olan Nihat Bel yönetimindeki 34 FU 8570 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil sürücüsü Nihat Bel araç içerisinde sıkıştı. Meydana gelen trafik kazasını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu ve Beşiktaş İtfaiye Amirliği ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri Nihat Bel'i sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Nihat Bel sağlık ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik kazası nedeniyle Dolmabahçe Caddesinde trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Beşiktaş’ta Bariyerlere Çarparak Takla Atan Otomobil Sürücüsünü İtfaiye Kurtardı

Beşiktaş’ta Bariyerlere Çarparak Takla Atan Otomobil Sürücüsünü İtfaiye Kurtardı

Beşiktaş’ta Bariyerlere Çarparak Takla Atan Otomobil Sürücüsünü İtfaiye Kurtardı

Beşiktaş’ta Bariyerlere Çarparak Takla Atan Otomobil Sürücüsünü İtfaiye Kurtardı

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