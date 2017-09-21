Beşiktaş’ta Derbi Hazırlıkları Sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.