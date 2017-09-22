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Beşiktaş’ta Derbi Maçın Hazırlıkları Tamamlandı

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Beşiktaş’ta Derbi Maçın Hazırlıkları Tamamlandı
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yarın oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yarın oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

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