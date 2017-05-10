Beşiktaş’ta Gümüşçü Soygunu

Beşiktaş'ta bir gümüşçü dükkanına gelen yüzleri maskeli 5 kişi yaklaşık 50 Bin TL değerinde gümüş malzeme çalarak kayıplara karıştı.

Beşiktaş'ta bir gümüşçü dükkanına gelen yüzleri maskeli 5 kişi yaklaşık 50 Bin TL değerinde gümüş malzeme çalarak kayıplara karıştı. Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Nisbetiye Mahallesi, Aytar Caddesi üzerinde bulunan bir gümüşçü dükkanında meydana geldi. İddialara göre 34 GH 8018 plakalı lüks bir araçla gümüşçü dükkanına gelen yüzleri maskeli 5 kişi, dükkanın kepenk kilidini makasla kırarak, camekanda bulunan gümüş malzemelerini çalıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, dükkan çevresine şerit çekerek delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemelerin ardından gümüşçü dükkanından yaklaşık 50 Bin TL değerinde gümüş malzemesi çalındığı tespit edildi. Soyguncuların dükkan içerisine girmediği sadece camekanda bulunan gümüş malzemeleri çaldığı öğrenildi.

Polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.