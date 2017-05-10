  • BIST 95.323
  • Altın 142,263
  • Dolar 3,5833
  • Euro 3,9019
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 27 °C

Beşiktaş’ta Gümüşçü Soygunu

» »
Beşiktaş’ta Gümüşçü Soygunu
Beşiktaş'ta bir gümüşçü dükkanına gelen yüzleri maskeli 5 kişi yaklaşık 50 Bin TL değerinde gümüş malzeme çalarak kayıplara karıştı.

Beşiktaş'ta bir gümüşçü dükkanına gelen yüzleri maskeli 5 kişi yaklaşık 50 Bin TL değerinde gümüş malzeme çalarak kayıplara karıştı. Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Nisbetiye Mahallesi, Aytar Caddesi üzerinde bulunan bir gümüşçü dükkanında meydana geldi. İddialara göre 34 GH 8018 plakalı lüks bir araçla gümüşçü dükkanına gelen yüzleri maskeli 5 kişi, dükkanın kepenk kilidini makasla kırarak, camekanda bulunan gümüş malzemelerini çalıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, dükkan çevresine şerit çekerek delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemelerin ardından gümüşçü dükkanından yaklaşık 50 Bin TL değerinde gümüş malzemesi çalındığı tespit edildi. Soyguncuların dükkan içerisine girmediği sadece camekanda bulunan gümüş malzemeleri çaldığı öğrenildi.

Polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Beşiktaş’ta Gümüşçü Soygunu

Beşiktaş’ta Gümüşçü Soygunu

Beşiktaş’ta Gümüşçü Soygunu

Beşiktaş’ta Gümüşçü Soygunu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İplik Fabrikasında Korkutan Yangın10 Mayıs 2017 Çarşamba 00:13
  • Fetö’nün Emniyet Yapılanmasında 176 Tutuklama10 Mayıs 2017 Çarşamba 00:13
  • Kocaeli’de Fetö Operasyonu: 13 Kişi Tutuklandı10 Mayıs 2017 Çarşamba 00:13
  • Çarptığı Yayanın Ölümüne Neden Oldu, Olay Yerinden Kaçtı10 Mayıs 2017 Çarşamba 00:03
  • 16 Yaşındaki Kurye 4 Kilo Eroinle Yakalandı09 Mayıs 2017 Salı 23:48
  • Kan Davalısına Kurşun Yağdırdı, Polise Teslim Oldu09 Mayıs 2017 Salı 23:08
  • Fetö Soruşturmasında 8 Kişi Tutuklandı09 Mayıs 2017 Salı 22:53
  • Tunceli’de 4 Terörist Tutuklandı09 Mayıs 2017 Salı 22:13
  • Siirt Belediyesi Eş Başkanı Epözdemir Tutuklandı09 Mayıs 2017 Salı 21:53
  • Kahramanmaraş’ta Fetö’den 11 Kişi Tutuklandı09 Mayıs 2017 Salı 21:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti