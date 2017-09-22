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Beşiktaş’ta Muharrem Ayı İftarı

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Beşiktaş’ta Muharrem Ayı İftarı
Beşiktaş Belediyesi, Muharrem orucu tutan çok sayıda vatandaşı Beşiktaş Cemevi'nde verilen iftar yemeğinde bir araya getirdi.

Beşiktaş Belediyesi, Muharrem orucu tutan çok sayıda vatandaşı Beşiktaş Cemevi'nde verilen iftar yemeğinde bir araya getirdi. Muharrem oruçları kapsamında 12 farklı noktada iftar sofraları kurulacak.

Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Muharrem orucu tutmaya başlayan çok sayıda vatandaş, ilk iftar gününde Beşiktaş Belediyesi'nin verdiği iftar yemeğinde buluştu. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan'ın da katıldığı iftar yemeğinde vatandaşlar yapılan duaların ardından oruçlarını açtı.

Başkan Hazinedar'dan birlik mesajı

Programda konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "Bu yıl programlarımız çok daha değişik olacak. Muharrem orucu Hz. Peygamber açısından da önemli, bir de Hazreti Hüseyin'in Kerbela olayı sonrası matem orucuna dönüşen bir ritüeli var. Tüm bunları bir araya getirerek bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Beşiktaş Cem Evi'nden bismillah diyerek yola çıkıyoruz. Daha sonra Türkiye'nin birçok noktasında devam ediyoruz. Birçok noktada bunu yapıp finali de Tunceli'de yapmayı planlıyoruz. Oruç açma törenlerini dualarla gerçekleştireceğiz" dedi.

Beşiktaş Belediyesi, 12 gün boyunca tutulacak oruçlar için 12 farklı noktada gönül sofralarını kuracak. İstanbul'un farklı ilçeleri ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenecek olan sofralarda vatandaşlar oruçlarını açabilecek. Beşiktaş Belediyesi, Erikli Baba, Şahkulu, Sivas, Hacıbektaş, Kartal, Diyarbakır, Gazi Cem evi, Tunceli ve Erzincan gibi önemli noktalarda vatandaşları bir araya getirecek.

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