Beşiktaş’taki Saldırıda Şehit Düşen Polis Memuru Dualarla Anıldı

İstanbul'da geçen yıl düzenlenen terör saldırısında 46 şehitten biri olan polis memuru Hasan Bilgin, mezarı başında dualarla anıldı.

İstanbul'da geçen yıl düzenlenen terör saldırısında 46 şehitten biri olan polis memuru Hasan Bilgin, mezarı başında dualarla anıldı.

İstanbul'da geçen yıl 10 Aralık'ta Beşiktaş Vodafone Park Stadı çevresinde düzenlenen bombalı terör saldırısında 39'u emniyet mensubu 46 kişi şehit olmuştu. Saldırıda Kdz. Ereğli'li Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu ve Kozlulu polis memuru Hasan Bilgin şehit düşmüştü. Olayın üzerinden geçen bir yılın ardından saldırının adli süreci devam ediyor. Saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 sanık hakkında iddianame düzenlenmişti. Sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Öte yandan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, İl Müftüsü Rüstem Can, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz ve beraberindekiler şehit polis memuru Hasan Bilgin'in mezarını ziyaret etti. Mezar ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okunarak başta şehit polis memuru Hasan Bilgin olmak üzere tüm şehitlere dua edildi.