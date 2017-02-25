Beşiktaş’tan Derbi Uyarısı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı kulüp taraftarlarına uyarıda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı kulüp taraftarlarına uyarıda bulundu.

Beşiktaş, resmi siteden konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, derbiye gidecek taraftarları toplu hareket etmeleri konusunda uyararak, şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaşımız, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Türk Telekom Arena'da Galatasaray ile karşılaşacak.

Deplasmanda oynayacağımız derbi maçta Beşiktaşımıza destek verecek taraftarlarımızın maç günü saat 14.30'da Vodafone Arena'da bir araya gelmeleri gerekmektedir. Türk Telekom Arena'ya hareket saati 15.30'dur.

Türk Telekom Arena'da oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisine taraftarlarımızın bireysel olarak gitmemelerini önemle hatırlatırız."