Beşiktaş’tan Engellilere Pankartlı Destek

Beşiktaşlı oyuncular, Galatasaray maçı öncesi ısınmaya 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle "Engelleri ve önyargıları birlikte aşalım" yazılı...

Beşiktaşlı oyuncular, Galatasaray maçı öncesi ısınmaya 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle "Engelleri ve önyargıları birlikte aşalım" yazılı pankartla çıktı.

Beşiktaşlı oyuncular, örnek bir davranışa imza attı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle engellileri unutmayan siyah-beyazlı oyuncular, Galatasaray maçı öncesi engellilere pankartla destek verdi. Sarı-kırmızılılarla dev derbide karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta oyuncular mücadele öncesi "Engelleri ve önyargıları birlikte aşalım" yazılı pankartla sahaya çıktı.