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Beşiktaş’tan Gollü Prova

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Beşiktaş’tan Gollü Prova
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, sezonun ilk hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda 2. Lig ekiplerinden Fortuna Sittard ile 3-3 berabere...

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, sezonun ilk hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda 2. Lig ekiplerinden Fortuna Sittard ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor. Sezonun ilk hazırlık maçında Hollanda 3. Lig ekibi Fortuna Sittard ile karşılaşan siyah-beyazlı ekip, Hollanda temsilcisi ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş, karşılaşmaya Utku, Beck, Mitrovic, Necip, Atınç, Caner, Tolgay, Sedat Şahintürk, Babel, Aras ve Mustafa Pektemek 11'i ile başlarken, Fortuna Sittard ise Santos, Braun, Ospitalier, Dammers, Stokkers, Uljter, Dianessi, Essers, Sadıkki, Smeets, Semedo ile sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takım, 25. dakikada genç oyuncu Sedat Şahintürk'ün golü ile 1-0 öne geçti. 30. dakikada Fortuna Sittard, Semedo ile beraberliği yakalarken, mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya 7 değişiklik ile başlayan Teknik Direktör Şenol Güneş, Babel, Tolgay, Beck, Mitrovic, Mustafa Pektemek, Atınç Nukan, ve genç kaleci Utku Yuvakuran'ı oyundan alırken, ikinci 45 dakikada Tolga Zengin, Cenk Tosun, Milosevic, Oğuzhan Özyakup,Pedro Franco, Fatih Aksoy ve Tosic'i sahaya sürdü.

Konuk ekip Fortuna Sittard, 62. dakikada Sadıkki'nin attığı golle 2-1 öne geçerken, siyah-beyazlı takım, 65. dakikada Hutchinson'ın golüyle durumu 2-2'ye getirdi. Karşılaşmanın tamamında forma giyen Caner Erkin, 75. dakikada serbest vuruştan attığı şık gol ile skoru 3-2 yaparken, 86. dakikada Smeets mücadeleye eşitliği getiren golü attı ve karşılaşma 3-3 beraberlikle tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlamış olacak. Siyah-beyazlılar, 19 Temmuz Çarşamba günü Alman ekibi Schalke 04 ile oynanacak hazırlık maçı için yarın gece yarısı Çin'e seyahat edecek.

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