Beşiktaş’tan Necip Uysal Açıklaması

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Leipzig mücadelesinde sakatlanan Necip Uysal'ın sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit...

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Leipzig mücadelesinde sakatlanan Necip Uysal'ın sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamaları son mücadelesinde Leipzig'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı. Almanya deplasmanında karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve mücadelenin 50. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal'ın sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi. Leipzig karşısında yerini Adriano'ya bırakan Necip'in tedavisine başlandığı belirtilirken, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"RB Leipzig ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sakatlık geçiren oyuncumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ı ve yapılan ortopedik muayenesi sonrası; sol diz iç yan bağında gerilme ve kapsülde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."