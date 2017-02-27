  • BIST 88.258
  • Altın 145,729
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C

Beşir Atalay Kırıkkale'de

»
Beşir Atalay Kırıkkale'de
Bir dizi ziyaretler nedeniyle Kırıkkale'ye gelen 61. Dönem Başbakan Yardımcısı ve Van Milletvekili Beşir Atalay, İl Müftülüğü'ne atanan Şahin Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretler nedeniyle Kırıkkale'ye gelen 61. Dönem Başbakan Yardımcısı ve Van Milletvekili Beşir Atalay, İl Müftülüğü'ne atanan Şahin Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Atalay'a ziyaretinde Kırıkkale emekli valisi Ali Kolat, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Mürsel Akçay eşlik etti. Atalay ve beraberindeki heyet, İl Müftüsü Yıldırım'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, başarı dileklerinde bulundular. İl Müftüsü Yıldırım ise, Kırıkkale'ye hizmetlerinden dolayı özellikle Nur Camii ve Külliyesi'ne katkılarından ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

besir-atalay.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK PARTİ STARTI VERDİ25 Şubat 2017 Cumartesi 20:24
  • Erdoğan eski vekillerle buluştu25 Şubat 2017 Cumartesi 19:20
  • Kılıç: 'Tek adam endişeleri gereksiz'25 Şubat 2017 Cumartesi 19:18
  • CHP tabanı 'hayır' diyecek25 Şubat 2017 Cumartesi 10:15
  • Başkan Yılmaz'ın adaylık hayali boş25 Şubat 2017 Cumartesi 10:00
  • 'Destanı inananlar yazabilir'25 Şubat 2017 Cumartesi 08:54
  • CHP'li Karadeniz: 'hayır'lı bir iş yapacaklar25 Şubat 2017 Cumartesi 07:52
  • AK Partili kadınlara engellilerden ziyaret25 Şubat 2017 Cumartesi 05:23
  • 'Kurumları zedelemeden FETÖ'yü temizlemeliyiz'24 Şubat 2017 Cuma 19:02
  • 'Yeni sistemde millet ne derse o olacak'24 Şubat 2017 Cuma 18:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti