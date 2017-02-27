Beşir Atalay Kırıkkale'de

Bir dizi ziyaretler nedeniyle Kırıkkale'ye gelen 61. Dönem Başbakan Yardımcısı ve Van Milletvekili Beşir Atalay, İl Müftülüğü'ne atanan Şahin Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretler nedeniyle Kırıkkale'ye gelen 61. Dönem Başbakan Yardımcısı ve Van Milletvekili Beşir Atalay, İl Müftülüğü'ne atanan Şahin Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Atalay'a ziyaretinde Kırıkkale emekli valisi Ali Kolat, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Mürsel Akçay eşlik etti. Atalay ve beraberindeki heyet, İl Müftüsü Yıldırım'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, başarı dileklerinde bulundular. İl Müftüsü Yıldırım ise, Kırıkkale'ye hizmetlerinden dolayı özellikle Nur Camii ve Külliyesi'ne katkılarından ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE