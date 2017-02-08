Beşir Derneği’nden Depremzedelere Yardım

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında Beşir Derneği afetzedelere yardım malzemesi dağıttı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında Beşir Derneği afetzedelere yardım malzemesi dağıttı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile koordineli çalışan Beşir Derneği, gıda ve giyim malzemesi dağıttı. Yapılan yardım çalışması hakkında bilgi veren Çanakkale Beşir Derneği Başkanı Sebahattin Demirci, "Bölgede meydana gelen deprem sonrası mağdur vatandaşlar olduğu bilgisini aldık. Hemen deprem bölgesine intikal ederek yardım malzemesi dağıttık. Depremzede vatandaşlarımıza battaniye, kaban, mont, kadın giyim, çocuk giyim, meşrubat ve gıda yardımlarımız oldu. Çalışmalarımız bölgeden gelen talepler doğrultusunda devam edecek" dedi.

Beşir Derneği üyeleri, çadırları dolaşarak depremzedelere yardım malzemesi dağıttı.