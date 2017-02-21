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Beşir Derneğinden Vali Özdemir’e Ziyaret

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Beşir Derneğinden Vali Özdemir’e Ziyaret
Beşir Derneği Genel Başkanı Cevdet Şanlı, Edirne Valisi Günay Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Beşir Derneği Genel Başkanı Cevdet Şanlı, Edirne Valisi Günay Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Beşir Derneği Genel Başkanı Cevdet Şanlı ziyarette, yaptıkları çalışmalar, ulusal ve uluslararası yardım çalışmaları ile Suriye'ye ve Edirne'deki Suriyeli vatandaşlara yaptıkları yardımlar hakkında bilgiler verdi. Ziyarette derneğin Edirne temsilcisi Ali Özer de hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Edirne Valisi Günay Özdemir, derneğin yardım çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

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